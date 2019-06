Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher scheiterten an der Sekretariatstür

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben in der Zeit vom 10.06. auf den 11.06. versucht in eine Schule an der Kaule einzubrechen. Sie gelangten jedoch nur bis zum Sekretariat.

Gestern Morgen gegen 09.00 Uhr hatte ein Zeuge an der Schule noch keine Einbruchsspuren bemerkt. Erst heute gegen 06.50 Uhr bemerkte er die aufgebrochene Eingangstür. Offensichtlich hatten sich die Täter gezielt zum Sekretariat begeben. Doch diese Türe war verschlossen und hielt sämtlichen Hebelversuchen stand. Die Täter zogen daraufhin ohne Beute wieder ab.

Zeugen, die weitere Hinweise haben, melden sich bitte bei der Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

