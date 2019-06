Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Ein schwer verletzter Fahrradfahrer auf der Balkantrasse

Burscheid (ots)

Zwei Fahrradfahrer sind gestern (10.06.) gegen 17.00 Uhr auf der ehemaligen Bahntrasse gegeneinander gefahren. Dabei wurde ein Kind leicht verletzt, ein 41-Jähriger schwer.

Der 41-jährige Burscheider war aus Richtung Wermelskirchen kommend auf der Bahntrasse mit seinem Fahrrad in Richtung Burscheid unterwegs. In Höhe der Einmündung An der Floßwiese fuhr ein 6-jähriges Kind mit seinem Rad auf die Trasse. Der Junge hatte den 41-Jährigen nicht bemerkt. Der Mann prallte mit seinem Rad gegen das Rad des Jungen und flog darüber. Dabei verletzte er sich schwer. Der 6-Jährige aus Burscheid verletzte sich nur leicht.

Der Rettungsdienst brachte beide Verletzten zur Versorgung in das Wermelskirchener Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 250 Euro. (gb)

