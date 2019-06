Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Motorradkontrollen am Pfingstsonntag

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am Pfingstsonntag (09.06.) hat der Verkehrsdienst erneut die Motorradfahrer gezielt überwacht. Bei sommerlichem Wetter waren viele Kradfahrer im Bergischen unterwegs, größtenteils hielten sie sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Bei den Standkontrollen mussten in 27 Fällen Maßnahmen getroffen werden, davon waren 10 Motorradfahrer zu schnell. Es wurden 20 Verwarnungsgelder erhoben, sieben Fahrer erwartet eine Anzeige.

In Wermelskirchen-Lüdorf war kein Fahrzeugführer zu schnell. In Habenichts waren 4 Motorräder und 6 Autofahrer zu schnell. In Limmringhausen waren 2 Auto- und 2 Motorradfahrer zu schnell. Ein 63-jähriger Leichlinger war an dieser Kontrollstelle der Tagesschnellste. Mit gemessenen 95 km/h war er innerhalb der Ortschaft unterwegs. Den Motorradfahrer erwartet nun neben der Anzeige auch noch ein Fahrverbot.

Weitere Messungen erfolgten in Odenthal-Landwehr und Kürten-Junkermühle. An diesen Stellen waren 4 Motorräder und 9 Autos zu schnell.

Neben den Standkontrollen war auch wieder das Provida-Krad der Polizei unterwegs. In 11 Fällen fielen Motorradfahrer negativ auf, 8 beim falschen Überholen, 3 waren viel zu schnell. Zwei Fahrer erwartet ein Fahrverbot. (rb)

