POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Neufra

Gegen Felswand geprallt

Sachschaden von rund 3.000 Euro ist am Donnerstagvormittag gegen 09.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 8206 (Harthauser Straße) entstanden. Der 20-jährige Lenker eines Pkw hatte die Kreisstraße von Winterlingen kommend in Richtung Neufra befahren und war im Auslauf einer Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand. Während der junge Mann unverletzt blieb, musste sein nicht mehr fahrbereiter Pkw abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Vorfahrt missachtet

Zu einer gefährlichen Situation kam es am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr an der Einmündung L 283/L 285. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker war mit seinem VW von der Lampertsweiler kommend nach links in die Umgehungsstraße eingebogen und hatte hierbei den Vorrang eines von rechts kommenden 19-jährigen Audi-Fahrers missachtet. Dieser musste laut eigenen Angaben nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der 23-Jährige und dessen Mitfahrer behaupten hingegen, dass der 19-Jährige zu schnell gefahren sei.

Pfullendorf

Kollision auf der Kreuzung

Mit einem Gesamtsachschaden von nahezu 6.000 Euro endete heute Morgen gegen 08.20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bahnhof-/Überlinger Straße. Die 30-jährige Lenkerin eines Audi A3 war von der Überlinger Straße kommend geradeaus in den Kreuzungsbereich eingefahren und hatte hierbei einen 28-Jährigen übersehen, der mit seinem VW Tiguan die Bahnhofstraße in Richtung Adolf-Kolping-Straße befuhr. Dieser versuchte noch zu bremsen, rutschte aber mit seinem Fahrzeug auf der schneeglatten Straße in die hintere rechte Seite des Audi.

