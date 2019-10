Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ebenweiler

Diebstahl eines Musikinstrumentes

Eine elf Jahre alte Zugposaune der Marke "Yamaha", Typ YSL-610, in einem sogenannten "Gigbag" kam in der Nacht zum Samstag, 14.09.2019, in der Zeit von 23.30 bis 02.00 Uhr, im Bereich der Bühne auf dem Oktoberfest in Ebenweiler abhanden. Nachdem das Instrument in der Zwischenzeit nicht wieder auftauchte, wird davon ausgegangen, dass es an diesem Festabend nicht verwechselt, sondern gestohlen wurde. Bei dem Gigbag handelt es sich um eines des Herstellers "Thomann", Typ "Trekking Case Bb/F Trombone BP". Personen, die der Polizei Hinweise zum Tathergang, zum Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Musikinstrumentes mit Gigbag geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217-0, zu melden.

