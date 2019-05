Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis Verkehrsunfall mit Verletzten

Überlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, gegen 20.10 Uhr im Bereich Franziskaner Straße ereignete, wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die 21-jährige Fahrerin eines Pkw Smart befuhr die Franziskaner Straße in Fahrtrichtung Landungsplatz und kollidierte, als sie verbotswidrig nach links in die Münsterstraße abbiegen wollte, mit einem entgegenkommenden Pkw Audi. Möglicherweise lag ein unfallursächlicher Zusammenhang vor mit der Fahrweise eines Pkw BMW und eines Pkw Mercedes, welche zeitgleich die Marktstraße befuhren. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/8040, zu melden.

