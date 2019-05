Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Konstanz Radfahrer beraubt

Moos (ots)

Ein 28-jähriger Radfahrer, welcher im Bereich Radolfzeller Straße, den Radweg befuhr, wurde am Samstag, gegen 23.30 Uhr, von drei unbekannten Tätern von seinem Fahrrad gestoßen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Die Täter entnahmen Bargeld aus der Geldbörse des Geschädigten und flüchteten mit Fahrrädern in Richtung Hafen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/950660, in Verbindung zu setzen.

Engen

Einsturz von Baugerüst

Während der Renovierung eines Hauses kam es am Samstag, gegen 11.20 Uhr, in Welschingen, in der Dorfstraße, zum Einsturz eines aufgestellten Baugerüstes wobei zwei Personen schwere Verletzungen erlitten. Ein 32-jähriger stürzte hierbei vom Baugerüst während ein 59-jähriger Geschädigter von einstürzenden Gerüstteilen getroffen wurde. Einer der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Zur Verhinderung von weiteren Personenschäden erfolgte der Rückbau des Baugerüstes durch die Feuerwehr. Ob der Aufbau des Baugerüstes den gesetzlichen Vorschriften entsprach, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

