POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Singen, A81

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am gestrigen Abend gegen 19.30 Uhr auf der A 81 unmittelbar nach dem Hohentwieltunnel in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Der Lenker eines VW Polo wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Hierbei übersah er einen Audi, der bereits mit erheblich höherer Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen befuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Lenker des Audis nach rechts aus und streifte eine Schutzplanke. Beide Beteiligten setzten nach dem Unfall die Fahrt ohne anzuhalten fort. Durch einen Zeugenhinweis gelang es der Polizei den Fahrer des Polos nach der Anschlussstelle Singen einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Aufgrund der begangenen Verkehrsverstöße wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, insbesondere der beteiligte Fahrer des Audis, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel.: 07733 99600, in Verbindung zu setzen.

