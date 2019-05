POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrten

Insgesamt vier Fahrzeuglenker, die unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahmen, stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen bei Kontrollen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtgebiet fest. Während zwei Autofahrer mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen müssen, gelangten die anderen beiden Pkw-Lenker aufgrund höherer Alkoholwerte zur Anzeige und mussten ihre Führerscheine unmittelbar abgeben.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Rauschmitteln

Offenbar aufgrund eines Fahrfehlers in Verbindung mit seiner eingeschränkten Fahrtüchtigkeit geriet am frühen Donnerstagmorgen gegen 01.30 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Lenker in der Ailinger Straße mit seinem Fahrzeug gegen einen erhöhten Randstein und beschädigte beide rechten Reifen, sodass der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 22-Jährigen eine leichte Alkoholisierung und möglicherweise auch Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Dem Mann wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, er gelangt entsprechend zur Anzeige. Weiterhin wurden bei der Durchsuchung des Fahrzeugs Betäubungsmittel aufgefunden, welche dem 21-jährigen Beifahrer zugeordnet werden konnten. Auch gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die verbotenen Substanzen wurden sichergestellt.

Friedrichshafen

Durch Hundebiss verletzt

Durch einen Hundebiss verletzt wurde ein 36-jähriger Mann am späten Mittwochabend in der Straßenunterführung der Hans-Schnitzler-Straße. Der Mann, welcher in Begleitung seiner Ehefrau war, begegnete in der Unterführung zunächst einer Vierergruppe junger Männer, welche die beiden in provokativer Weise ansprach. Um eine Eskalation zu vermeiden, ging das Ehepaar eigenen Angaben zufolge weiter, bemerkte jedoch am Ende der Unterführung, wie es von einem offensichtlich nicht angeleinten Rottweiler verfolgt wurde. Das Tier sprang unmittelbar die Frau an, sodass diese zu Boden stürzte und sich hierbei an den Händen verletzte. Um den Angriff des Tieres auf seine Frau abzuwehren, trat der 36-Jährige nach dem Hund, welcher seinerseits den Mann in den Oberschenkel biss. Nach einem weiteren Fußtritt ließ der Hund schließlich von dem Ehepaar ab, sodass beide flüchten konnten. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Tierhalter identifiziert werden, ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

Langenargen

Gestürzter Radfahrer

Schwere Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Langenargener Ortsstraße zu. Der Mann wollte an einer stehenden Radfahrerin vorbeifahren, streifte dabei vermutlich aus Unachtsamkeit deren Lenker und kam daraufhin zu Fall. Der 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, am Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 300 Euro.

Immenstaad

Unfall unter Einfluss von Rauschmitteln

Vermutlich aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung und möglicherweise auch Beeinflussung von Betäubungsmitteln verursachte ein 39-jähriger Pkw-Lenker am frühen Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr in der Friedrichshafener Straße einen Verkehrsunfall. Der Mann war eigenen Angaben zufolge während der Fahrt kurzzeitig eingenickt und mit seinem Wagen nach links von der Straße abgekommen. Dort prallte er gegen eine Straßenlaterne und einen massiven Stahlzaun. Durch die Kollision zog sich der Mann ernsthafte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem 39-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ein eindeutiges Ergebnis lieferte. Weiterhin ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Die Auswertung der entnommenen Blutprobe dürfte hier für Klarheit sorgen, eine Kleinmenge Betäubungsmittel konnte in den persönlichen Gegenständen des Mannes sichergestellt werden. Gegen den Unfallfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde einbehalten. Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Oberteuringen

Möglicherweise illegal Maibaum besorgt

Durch einen Zeugen wurden am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr mehrere Personen im Rebhuhnweg beobachtet, wie diese offenbar einen Baum fällten. Nach Verständigung der Polizei konnten im Rahmen der sofortigen Überprüfung durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen tatsächlich drei 18-Jährige angetroffen werden, welche Sägen und Äxte mit sich führten. Sie gaben an, hinter der Bushaltestelle einen Baum gefällt und zu einer ihrer Freundinnen gebracht zu haben. Eine noch ausstehende Klärung der Eigentumsverhältnisse des Baums wird nun darüber entscheiden, ob es sich lediglich um Unfug oder möglicherweise sogar strafbares Verhalten gehandelt hat.

Meckenbeuren-Reute

Maibaum umgesägt

Ein strafrechtliches Nachspiel wird das Verhalten mehrerer junger Männer haben, welche am frühen Mittwochmorgen kurz nach 4 Uhr offenbar mutwillig in einem Garten an der Moosstraße einen zuvor aufgestellten privaten Maibaum fällten. Der Baum, der von einem Bekannten der Tochter der Grundstückseigner dort platziert wurde, fiel beim Umsägen durch eine Hecke und blieb quer über der Fahrbahn der Moosstraße liegen. Die jungen Männer entfernten sich nach der Tat mit einem Pkw, ohne sich weiter um das gefährliche Verkehrshindernis zu kümmern. Durch Zeugen konnte jedoch das Kennzeichen abgelesen werden, entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. An dem Baum entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 200 Euro, sodass neben dem Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auch der Verdacht der Sachbeschädigung angezeigt wird.

Überlingen

Sachbeschädigung

Offenbar mit seinem Rausschmiss nicht einverstanden war ein 19-jähriger Mann, nachdem er am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr zuvor aus einem Lokal in der Christophstraße verwiesen worden war. Der polizeibekannte 19-Jährige, der für die Gaststätte bereits ein Hausverbot hat und für welchen aktuell auch ein Aufenthaltsverbot in der Innenstadt besteht, warf vermutlich aus Frust mit einem großen Stein die Glasscheibe eines rückseitigen Fensters ein und verursachte hierdurch nicht unerheblichen Sachschaden. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Überlingen-Nesselwangen

Brand

Möglicherweise in einem Mülleimer nahm ein Feuer seinen Ausgang, welches am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr in der Hohenfelsstraße zufällig von einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen entdeckt wurde. Bei der Feststellung des Brandes loderten die Flammen im Eingangsbereich einer Scheune bereits mehrere Meter hoch und drohten, auf das Gebäude überzugreifen. Mittels des Handfeuerlöschers aus dem Polizeifahrzeug und unter Mithilfe der zwischenzeitlich geweckten Hauseigentümer gelang es, das Feuer noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr zu löschen. Durch die Flammen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Klärung der Brandursache ist Gegenstand der zwischenzeitlich eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen.

Meersburg

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Dienstag in der Zeit zwischen 08 und 18.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Fähre in Meersburg ereignet hat. Vermutlich beim Rangieren wurde ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer Audi durch einen unbekannten Fahrzeuglenker vorne links gerammt und hierdurch ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Anhand der Spurenlage dürfte das Verursacherfahrzeug mutmaßlich rot lackiert gewesen sein. Das Polizeirevier Überlingen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0.

Salem

Unfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich ein unbekannter Unfallverursacher unerlaubt von einem Unfallort im Höhenweg. In der Zeit zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 07.30 Uhr, fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen ein Gartentor sowie einen Blumentopf und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Möglicherweise ist das Verursacherfahrzeug schwarz lackiert. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0.

