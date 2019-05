POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Ostrach

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Sachschaden in Höhe von 450.- Euro entstand am Dienstag um 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Haupt-/Kirchstraße. Der Fahrer eines schwarzen Pkw fuhr im Bereich der E-Tankstellen rückwärts, um im Anschluss nach rechts auf die Hauptstraße abbiegen zu können. Hierbei übersah er einen Honda, der von der Hauptstraße in die Kirchstraße abbog. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte nach rechts in die Hauptstraße davon. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581 4820 in Verbindung zu setzen.

Hohentengen

Vandalismus - Zeugenaufruf

Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe richteten Unbekannte in der vergangenen Nacht gegen 01.15 Uhr im Bereich der Straßen Steige, Kugelberg, Hochgericht, Wiesäcker und Im Diengau an. Etliche Rohrpfosten von Verkehrszeichen wurden verbogen, ausgegraben und herausgerissen. Gegenstände, darunter Blumenkübel und Solarlampen warfen die Unbekannten auf die Straße. An einem geparkten Pkw wurde der Außenspiegel beschädigt. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581 4820, in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Körperverletzung durch mehrere Personen - Zeugenaufruf

Laute Musik war vermutlich der Auslöser einer Körperverletzung ausgehend von einer etwa 20-köpfigen Personengruppe. Ein 29-Jähriger war am Dienstagabend gegen 22:10 Uhr zusammen mit seiner 29-jährigen Ehefrau zu Fuß auf der Hängebrücke über die Donau in Richtung Skaterplatz unterwegs. Am Ende der Brücke trafen sie auf eine Personengruppe, welche laute Musik hörte. Auf die Musik angesprochen, entwickelten sich zunächst ein Streitgespräch und schließlich eine handfeste Auseinandersetzung. Vier bis sechs Personen der Gruppe gingen unvermittelt auf den 29-Jährigen los. Er stürzte zu Boden und die Täter traten noch auf den am Boden liegenden Mann ein. Nachdem die 29-jährige Frau versuchte ihrem Ehemann zur Hilfe zu kommen, wurde auch sie rücklings auf den Boden gestoßen. Im Anschluss flüchtete die Tätergruppierung zu Fuß in Richtung einer naheliegenden Gaststätte. Das Ehepaar wurde durch die Auseinandersetzung verletzt. Die Personen der Gruppierung wurden als ca. 15 bis18 Jahre alt und überwiegend schwarz bekleidet beschrieben. Ein Mädchen der Gruppe war mit einer weiß-silbernen Jacke bekleidet und trug lange braune Haare. Zeugen des Vorfalls oder Personen, welchen die Personengruppe im Laufe des Abends im Stadtgebiet Sigmaringen aufgefallen war, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu melden.

