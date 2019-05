POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Baindt

Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 13.00 Uhr im Bereich Tulpen- / Marsweilerstraße zu. Der Fahrer eines Radladers bog von der Tulpenstraße nach rechts in die Marsweilerstraße ein, um in einen unmittelbar nach der Einmündung beginnenden Baustellenbereich einzufahren. Hierbei kollidierte die in den Einmündungsbereich ragende sog. Palettengabel mit einem 58-jähriger Radfahrer, der verbotswidrig den abgesperrten Baustellenbereich der Marsweilerstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. Der Radfahrer wurde in eine Klinik eingeliefert. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 100.- Euro.

Wolfegg

Verkehrsunfall mit Schulbus - Zeugenaufruf

Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Dienstag um 14.00 Uhr auf der L 317 im Bereich Wassers ereignete. Der mit einem Schüler besetzte Schulbus fuhr von Oberfrankenreute in Richtung Wolfegg. Nach der Abzweigung in Richtung Grund kam das Fahrzeug aus nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus sackte im unbefestigten Erdreich ein und blieb in starker Schräglage an einer abfallenden Böschung stehen. Lediglich der Kontakt zu einem Baum verhinderte das Umkippen des Busses. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Das Kind wurde durch die verständigten Eltern abgeholt, noch bevor dessen Personalien festgestellt werden konnten. Die umfangreichen Bergungsmaßnahmen erforderten eine Vollsperrung des betroffenen Streckenabschnitts zwischen 16.30 und 17.15 Uhr. Zeugen, sowie die Eltern des Kindes werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, Tel.: 07529 971560, zu melden.

