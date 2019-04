Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Stockach

Sachbeschädigung an Kfz

Die Polizei sucht Zeugen zur Klärung der Beschädigung eines silberfarbenen BMW X3 mit Sigmaringer Kennzeichen, der am vergangenen Freitag im Zeitraum von 08.45 bis 19.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Industriestraße in Stockach geparkt war. Als die Nutzerin des Fahrzeugs am Abend zu dem BMW zurückkehrte, stellte sie mehrere Kratzer in der Lackierung der beiden Fahrzeugtüren der Beifahrerseite fest. Von einer Unfallbeschädigung ist nicht auszugehen. Der Sachschaden an dem BMW beträgt etwa 1.500 Euro.

Die an dem BMW verursachte Beschädigung wurde durch den Polizeiposten Pfullendorf aufgenommen. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552 2016-0 oder an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, erbeten.

