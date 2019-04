Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung

Einschreiten mussten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Montagabend gegen 19:45 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lindauer Straße. Getrennt lebende Partner waren dort in Streit geraten. Ein 29-jähriger Mann schlug im Rahmen der Auseinandersetzung seine frühere, 23-jährige Freundin. Die Geschädigte musste auf Grund der erlittenen Schmerzen zur Untersuchung in ein Klinikum verbracht werden. Gegen den Aggressor erfolgt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Ein vor dem Ärztehaus in der Röntgenstraße geparkter, schwarzer VW-Scirocco wurde am Montag, im Zeitraum von 08.00 bis 14.00 Uhr, durch den Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs beschädigt. Der Schaden entstand an der hinteren linken Fahrzeugseite des am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Unfallschaden in Höhe von etwa 800 Euro wurde offensichtlich durch den Streifvorgang eines vermutlich weiß lackierten Fahrzeugs verursacht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Unfallschadens zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder auf den Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0.

Friedrichshafen - Flughafen

Verkehrsunfallflucht

Bereits am Samstag, im Zeitraum von 17.00 bis 22.00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz vor dem IBIS-Hotel am Flughafen Friedrichshafen geparkter Ford Mondeo angefahren und an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Eine auffallend hellgrüne Lackantragung lässt darauf schließen, dass der Anstoß durch einen Anhänger oder ein Transportfahrzeug verursacht worden sein könnte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Unfallschadens zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder auf den Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0.

Kressbronn

Sachbeschädigung

Ein Fall von Vandalismus wurde am Montag beim Polizeiposten Langenargen zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Dienstag, 23.04.2019, bis Mittwoch 24.04.2019, die Einrichtungen und Bepflanzungen des Spielplatzes beim Badestrand "Künstlereck" in der Nonnenhorner Straße. Die dort aufgestellten Sitzbänke wurden aus den Verankerungen gerissen. Ebenfalls beschädigt wurden Holzabsperrungen und Holzpfosten. Nicht einmal vor dem Herausreißen von zwei frisch eingepflanzten Bäumen schreckten die Täter zurück. Das durch die Sachbeschädigung erlangte Holz diente für ein Lagerfeuer am nahegelegenen Strand. Der Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543 93160, führt ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und erbittet Zeugenhinweise zu dieser Straftat.

Meckenbeuren

Sachbeschädigung

Diverse Sachbeschädigungen verursachten Unbekannte während der Osterferien im Bereich der Sporthalle am Theodor-Heuss-Platz in Meckenbeuren-Buch. Unter anderem wurde die Pflasterung aufgebrochen und ein Oberlicht der Sporthalle mit einem Stein eingeworfen. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Meckenbeuren, Tel. 07542 9432-0.

Markdorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ein nicht vorschriftsmäßig am Zugfahrzeug angebrachter Wohnanhänger war Ursache eines Verkehrsunfalles am Montagabend gegen 18.15 Uhr in der Straße "Am Stadtgraben". Der 59-jährige Lenker des Wohnwagengespanns fuhr in Richtung der Bundesstraße 33, als sich auf Höhe des Fußgängerüberweges am Untertor der Wohnwagen vom Zugfahrzeug löste, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne stieß. Am Wohnwagen und an der Straßenlaterne entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Überlingen am Bodensee

Einschleichdiebstahl

Den Verlust von Bargeld und Schmuck stellte die Bewohnerin eines Wohngebäudes in der Rauensteinstraße fest. Mangels Aufbruchspuren besteht der Verdacht, dass unbekannte Täter sich bereits in der Woche nach Ostern in das Gebäude schlichen und dort gezielt ihre Beute suchten, ohne im Gebäude eine Unordnung zu verursachen. Die betagte Geschädigte gab an, Fenster und Türen öfters zum Lüften zu öffnen. Eine verdächtige Beobachtung machte sie nicht.

Personen, die verdächtige Personen beobachteten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 804-0, zu melden.

Überlingen am Bodensee

Einschleichdiebstahl

Ein Herr in betagtem Alter meldete am Montag beim Polizeirevier Überlingen den Diebstahl einer Geldbörse und Münzgeld aus einem Gefäß in seiner Wohnung in der Owinger Straße. Auch in diesem Fall ist davon auszugehen, dass sich Unbekannte in das Wohnhaus des Geschädigten schlichen, um dort gezielt nach Bargeld und Wertsachen zu suchen. Diese Tat ereignete sich den Ermittlungen des Polizeireviers Überlingen zu Folge vermutlich am Donnerstag, 25.04.2019. Auch in diesem Fall bittet das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 804-0, um Zeugenhinweise.

Überlingen am Bodensee

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Sonntag, 15.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, stieß der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs im Parkhaus Stadtmitte in der Wiestorstraße beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf der Parkebene 6 abgestellten BMW Z 4 und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Unfallschadens zu kümmern. Am BMW entstand ein Unfallschaden im Bereich der Fahrertüre. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 804-0.

