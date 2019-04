Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Pkw beschädigt

Vermutlich beim Rangieren ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 17.30 Uhr und 00.00 Uhr gegen eine auf dem Parkplatz der Staatsanwaltschaft in der Lutherstraße abgestellten Ape (dreirädriges Nutzfahrzeug) geprallt und hat diese umgestoßen, wodurch das Fahrzeug gegen einen daneben geparkten BMW Mini fiel. Hierbei ging eine Seitenscheibe des Mini zu Bruch. Da der Fahrzeughalter des beschädigten Pkw nicht erreicht werden konnte, musste der Mini aufgrund des Regens abgeschleppt werden, um weitere Schäden zu verhindern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Verkehrsüberwachung

Im Rahmen von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen stellten Beamte des Polizeireviers Konstanz am Montagabend in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr im Stadtgebiet insgesamt 19 Verstöße gegen die Anschnallpflicht fest. Weiterhin gelangten sechs Verkehrsteilnehmer wegen unerlaubter Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt zur Anzeige.

Konstanz

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 4.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls in der Nacht zum Dienstag gegen 23.15 Uhr auf der B 33. Ein 41-jähriger Lkw-Lenker befuhr die Bundesstraße von Konstanz kommend in Richtung Allensbach, als er sich zu seinem Beifahrer wandte, hierbei unbewusst nach rechts lenkte und dadurch kurz nach dem Kreuzungsbereich Westtangente die Leitplanke touchierte. Aufgrund der Kollision steuerte der 41-Jährige den Lkw schlagartig nach links und prallte in Folge gegen die linke Leitplanke. Der beschädigte Lkw musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Konstanz

Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrradfahrer am Montag gegen 18.15 Uhr in der Raitenaugasse begangen hat. Der Unbekannte fuhr mit hoher Geschwindigkeit von der Rheingutstraße in Richtung Zasiusstraße und kollidierte in einer starken Rechtskurve mit dem entgegenkommenden Opel einer 23-jährigen Frau. Hierbei kam der Radfahrer zu Fall und am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der vermutlich unverletzte Mann gab gegenüber der Frau an, dass er dringend zu einem Termin müsse, anschließend jedoch wiederkommen werde. Die Polizei wollte er jedoch nicht verständigt wissen. Als eine Familienangehörige der Autofahrerin den Notruf wählte, fuhr der Unbekannte mit seinem Rad davon und kam nicht wieder zurück. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Singen

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Freitag gegen 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Hegaustraße zu einem Sachschaden von über 3.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten Audi und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Singen

Wucher

Wegen Verdachts des Wuchers ermittelt die Polizei gegen einen bislang unbekannten Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes. Eine 82-jährige Frau brach beim Aufschließen der Haustür ihren Schlüssel ab. Ein zufällig vorbeikommender Familienangehöriger verständigte mit seinem Handy einen Schlüsseldienst. Kurze Zeit später erschien ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes und baute einen neuen Schließzylinder ein. Nach der Türöffnung stellte der Unbekannte eine Rechnung und die Seniorin bezahlte den Betrag mit ihrer EC-Karte. Erst später überprüfte der Familienangehörige den Rechnungsbetrag und stellte fest, dass diese mit über 1.300 Euro völlig überhöht war. Eine Stornierung der Abbuchung war nicht mehr möglich. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät: - Bewahren Sie trotz der Notsituation einen kühlen Kopf. Bedenken Sie, dass ein lokaler Notdienst kürzere Anfahrtswege hat;

- Erfragen Sie gleich beim ersten Anruf, von wo der Monteur kommen wird;

- Fragen Sie vor der Auftragsvergabe nach einem verbindlichen Komplettpreis für die Türöffnung einschließlich der Anfahrtskosten und etwaiger Zuschläge;

- Führen Sie die Gespräche mit dem Schlüsseldienst unter Zeugen, damit Sie getroffene Vereinbarungen im Nachhinein beweisen können;

- Zahlen Sie nur, was Sie vereinbart haben; Wenn Sie nicht genügend Bargeld zur Verfügung haben, bestehen Sie auf eine Zahlung per Rechnung;

- Lassen Sie sich nicht nötigen; Sollte der gerufene Handwerker Sie unter Druck setzen, etwa indem er droht, die Tür wieder zu verschließen, zögern Sie nicht die Polizei zu rufen;

- Notieren sie sich den Namen des Monteurs, der Firma und das Kennzeichen des Fahrzeugs;

- Setzen Sie sich bei überteuerten Rechnungen sofort und vor der Zahlung mit der Polizei in Verbindung;

Auf den Seiten der Verbraucherzentrale (www.verbraucherzentrale.de) finden Sie weitere Informationen, darunter auch Anhaltswerte, wie teuer eine Türöffnung sein darf.

Singen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Montag gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße. Ein 51-jähriger Mercedes-Lenker war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den Daimler einer vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden 24-jährigen Frau aufgefahren. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Deggelmann

