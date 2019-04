POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Rotlichtfahrt mit anschließendem Unfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 14.000 Euro ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr an der Kreuzung B 33 / L 221. Ein 33-jähriger Audi-Lenker befuhr die Landesstraße von Dettingen kommend, fuhr vermutlich trotz Rotlicht an der Ampel in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei eine von Konstanz herannahende, 52-jährige Seat-Fahrerin. Nach der Kollision waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Farbschmierereien

Ein unbekannter Täter besprühte am vergangenen Wochenende die Hauswand eines Wohngebäudes in der Conradin-Kreutzer-Straße mit dem Schriftzug "CREP". Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

Alkoholisierte Fahrradfahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Sichtlich alkoholisiert war eine 32-jährige Fahrradfahrerin, die am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr gegen einen in der Turnierstraße geparkten Pkw prallte und anschließend stürzte. Zeugen des Unfalls wollten der gestürzten Frau aufhelfen, wurden jedoch von ihr aggressiv angeschrien. Anschließend rannte die 32-Jährige in Richtung Gartenstraße davon. Da an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden war, verständigten die Zeugen die Polizei. Beamte konnten die Frau kurze Zeit später in der Gartenstraße antreffen. Auch ihnen gegenüber verhielt sie sich unkooperativ, beleidigend und aggressiv. Da sich die immer noch höchst aggressive Frau weigerte, einen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde sie vorläufig festgenommen und ins Krankenhaus gebracht. Dort veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Anschließend wurde die Frau zur Ausnüchterung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht.

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 12.15 Uhr auf der B 33 an der Kreuzung Waldsiedlung ereignet hat. Eine 35-jährige Audi-Fahrerin war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den Opel einer vor ihr an der roten Ampel haltenden 51-jährigen Frau aufgefahren. Durch den Aufprall wurde die Opel-Lenkerin leicht verletzt.

Verkehrskontrolle

Beamte des Polizeireviers Singen führten am Dienstagmorgen zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr in der Steißlinger Straße Verkehrskontrollen durch. Hierbei mussten insgesamt 15 Gurtverstöße festgestellt und geahndet werden.

Dieseldiebstahl

Ein unbekannter Täter schlauchte in der Zeit von Mittwoch vergangener Woche bis Montag auf dem Parkplatz beim Tennisplatz aus einem Lkw rund 300 Liter Diesel ab. Hierzu brach der Unbekannte den verschlossenen Tankdeckel mit einem Werkzeug auf. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/14370, zu melden.

Farbschmierereien - Zeugenaufruf

Seit mehreren Wochen beschrieb ein unbekannter Täter mit einem schwarzen Edding Fenster und Wände von Schulen und Häusern in der Gemeinde Gottmadingen u.a. mit den Worten "ACAB", "Paranoid" oder "PARDWEED". Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/14370, zu informieren.

Einbruch in Gaststätte

Auf den Inhalt der Geldspielautomaten hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der sich in der Nacht von Montag auf Dienstag durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Singener Straße verschaffte. Im Gastraum brach er mehrere Automaten auf und entwendete das darin vorgefundene Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Einbruch und Pkw-Diebstahl

Ein unbekannter Täter stieg in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in ein Autohaus ein, öffnete auf bisher unbekannte Art und Weise einen schwarzen BMW X5 und entwendete diesen. An dem Pkw wurden die amtlichen Kennzeichen eines in der Nähe stehenden Fahrzeuges angebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Geschwindigkeitskontrolle

Rund 55 Geschwindigkeitsüberschreitungen ahndete die Verkehrspolizei Sigmaringen am Dienstag in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 18.45 Uhr auf der A 98 auf Höhe Stockach-Ost. Der höchste gemessene Wert war abzüglich Toleranz 172 km/h, anstatt der erlaubten 120 km/h. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von rund 240 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Geschwindigkeitskontrolle

Eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle wurde von der Verkehrspolizei Sigmaringen am Dienstag zwischen 08.30 Uhr und 12.00 Uhr auf der A 98, Höhe Parkplatz Nellenburg, in Fahrtrichtung Singen durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit war aufgrund einer gleichzeitigen Kontrolle des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) mittels eines Geschwindigkeitstrichters auf 100 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw reduziert. Hierbei konnten insgesamt 231 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, 22 Verstöße ziehen ein Fahrverbot nach sich. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug bei einem Pkw 182 km/h.

