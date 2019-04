Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Inzigkofen

Einbruch in einen Bienenstand

Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Samstag, 10.00 Uhr bis Sonntag, 16.30 Uhr, die Zugangstür zu einem im Gewann "Am Blaustein" stehenden Bienenstand gewaltsam auf, durchsuchten die Hütte und beschädigten nach offensichtlich erfolgloser Suche nach Diebesgut mutwillig Zubehörteile im Bienenstand. Der Gesamtschaden an der aufgehebelten Eingangstür und an Gebrauchsgegenständen beträgt ca. 500 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Krauchenwies

Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Das Polizeirevier Sigmaringen sucht Zeugen zur Klärung des Hergangs eines Verkehrsunfalls von Montag, 17.30 Uhr, in der Bittelschießer Straße. Dort war es zu einer Kollision zwischen einem Pkw Skoda und einem Linienbus gekommen, bei dem ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro entstand. Während der am Verkehrsunfall beteiligte Lenker des Skoda angab, vor dem Zusammenstoß in der Bittelschießer Straße links an dem mit eingeschalteter Warnblinkanlage am rechten Fahrbahnrand stehenden Bus vorbeigefahren zu sein, brachte der beteiligte Lenker des Linienbusses vor, von der Bittelschießer Straße nach links in die Fürst-Friedrich-Straße abgebogen und hierbei unberechtigt überholt worden zu sein. Die Unfallschäden und fehlende Unfallspuren ließen für die aufnehmenden Beamten keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Unfallhergang zu, weshalb etwaige Zeugen des Vorgangs gebeten werden, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu melden.

Sigmaringen-Gutenstein

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Großes Glück hatte der 29 Jahre alte Lenker eines schweren Kraftrades, der am Montagabend gegen 19.15 Uhr auf der Landesstraße 277 aus Richtung Gutenstein in Richtung Beuron-Thiergarten fuhr. Der Kraftradfahrer überholte im dortigen Bereich zunächst eine landwirtschaftliche Zugmaschine und blieb auf dem linken Fahrstreifen, um gleich anschließend den vor dem Traktor fahrenden Opel eines 62 Jahre alten Mannes zu überholen. Während des Überholvorgangs geriet der Lenker des Pkw aus Unachtsamkeit auf die linke Fahrbahnseite. Instinktiv wich der Kraftradfahrer nach links aus und bremste das Kraftrad stark ab, hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über das Kraftrad und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit Leitplanke und Leitpfosten kollidierte. Während am Kraftrad ein Schaden von 9.000 Euro entstand, erlitt der Motorradfahrer lediglich eine leichte Verletzung an einem Finger.

Sigmaringen

Diebstahl in Sporthalle

Ein 17-jähriger Teilnehmer eines Basketballtrainings in der Sporthalle des Hohenzollerngymnasiums musste nach dem Training feststellen, dass aus seiner Sporttasche Bargeld, Mobiltelefon und Dokumente im Gesamtwert von 300 Euro entwendet worden waren. Der Sportler stellte während des Trainings seine Sporttasche ungesichert auf eine Bank am Rand des Spielfeldes und hatte während des Trainings die Sporttasche natürlich nicht ständig im Blick.

Bad Saulgau

Einbruch in Imbisswagen

Unbekannte Täter drangen über das vergangene Wochenende in einen in der Friedrich-List-Straße stehenden Imbisswagen ein und entwendeten dort einen geringen Münzgeldbetrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, zu melden.

Herdwangen-Schönach

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand im Zeitraum von Sonntag, 15:00 Uhr, bis Montag, 08:30 Uhr, an einem in der Bischof-Stehle-Straße beim Gebäude Nr. 5 geparkten Skoda durch den Anstoß eines unbekannten Verursacherfahrzeugs. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Hinweise werden an den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552 2016-0, erbeten.

Pfullendorf

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Ein 16-jähriger Lenker eines Motorrollers befuhr am Montag um 07.30 Uhr die Bergwaldstraße in Richtung des Stadtgartens. Im Einmündungsbereich mit der Aftholderberger Straße missachtete der 39 Jahre alte Fahrer eines Renault die Vorfahrt des Rollerfahrers, der in Folge der Kollision mit dem Pkw stürzte. Der Rollerfahrer zog sich bei dem Sturz auf die Straße leichte Verletzungen zu.

Mengen

Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs

Ein 22 Jahre alter Lenker eines Audi fuhr am Montag um 07.45 Uhr, auf der Bussenstraße stadtauswärts. Vor der Einmündung der Flachsstraße überholte er mit überhöhter und nicht angepasster Geschwindigkeit einen vorausfahrenden Pkw. Auf der sich anschließenden Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, stieß gegen einen Baum und streife mit dem Pkw die Fassade eines angrenzenden Gebäudes. Der Stamm des noch kleinen Baumes wurde umgeknickt. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer stiegen zunächst aus dem Fahrzeug aus und räumten diverse Fahrzeugteile von der Fahrbahn. Trotz gegenteiliger Aufforderung von anwesenden Zeugen stiegen sie anschließend wieder in den erheblich beschädigten Audi und entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dem Polizeiposten Mengen gelang es, den unfallbeschädigten Audi und den geflüchteten Unfallverursacher ausfindig zu machen. Der Beschuldigte war sichtlich betrunken, was die Entnahme einer Blutprobe erforderte. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Mengen

Dieseldiebstahl

Unbekannte Täter schlauchten über das vergangene Wochenende aus einer in der ehemaligen Tongrube im Gewann Lettenäcker abgestellten Baumaschine etwa 300 Liter Dieselkraftstoff ab und entwendeten diesen. Hinweise werden an den Polizeiposten Mengen, Tel. 07572 5071, erbeten.

Meßkirch

Verkehrskontrolle

Im Zeitraum von Sonntag, 21.00 Uhr, bis Montag, 02.30 Uhr, führten Kräfte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen in der Mengener Straße eine Verkehrskontrolle mit Zielrichtung Geschwindigkeitsverstöße durch. Neben mehreren, teils deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen ergaben die Kontrollen die Feststellung von Verstößen gegen Sozialvorschriften und tierschutzrechtlicher Vorschriften. Eine kontrollierte Pkw-Lenkerin war nicht im Besitz der für das Führen des Fahrzeugs erforderlichen Fahrerlaubnis.

