POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Sachbeschädigungen an Kfz

Im Verdacht, am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Meistershofener Straße zwei geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt zu haben, steht ein 40-jähriger Mann, welcher kurz nach der Tatausführung durch eine Streifenwagenbesatzung aufgrund von Zeugenhinweisen vorläufig festgenommen werden konnte. Der Mann war von Passanten entsprechend beobachtet worden. Im Rahmen der durchgeführten Personenkontrolle ergaben sich bei dem unter Alkoholeinwirkung stehenden 40-Jährigen Hinweise auf eine psychische Ausnahmesituation, weshalb er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert wurde. An den beiden Pkw entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 1.800 Euro.

Friedrichshafen-Unterraderach

Durch Fahrradsturz leicht verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam eine 51-jährige Radfahrerin beim Überfahren einer Bordsteinkante am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr in der Berger Straße ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die Frau zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu, sie wurde von einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Friedrichshafen-Manzell

Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 53-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr an der Auffahrt der Schnetzenhauser Straße auf die Zeppelinstraße (B 31) zu. Eine 60-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der Schnetzenhauser Straße kommend nach rechts auf die B 31 in Richtung Fischbach auffahren, übersah hierbei die von links auf dem Fahrradweg entlang der B 31 fahrende, vorfahrtsberechtigte Radlerin und kollidierte mit dieser.

Friedrichshafen

Geschwindigkeitskontrollen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen führten am Dienstagvormittag Geschwindigkeitskontrollen auf der Messestraße durch. Auf dem Streckenabschnitt liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. In einem Zeitraum von etwa zweieinhalb Stunden mussten hier insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden, davon zwei mit Verwarnungsgeld (weniger als 21 km/h zu schnell) und acht im Bußgeldbereich (mehr als 20 km/h zu schnell). Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 114 km/h.

Meckenbeuren

Unter Alkoholeinwirkung verletzt

Schwere Schnittverletzungen am Bein zog sich ein 45-jähriger Mann am Dienstagnachmittag in der Sömmeringstraße in Meckenbeuren zu. Der deutlich alkoholisierte 45-Jährige wollte zusammen mit seinem ebenfalls unter Alkoholeinwirkung stehenden 44-jährigen Bruder eine Bekannte besuchen. Nachdem diese nicht öffnete, trat der 45-Jährige die Glasscheibe der Wohnungstüre ein. Hierdurch zog er sich eine tiefe Schnittverletzung zu, welche zu hohem Blutverlust führte und den Mann in akute Lebensgefahr brachte. Sein Bruder alarmierte daraufhin die Polizei und den Rettungsdienst. Nach notärztlicher Erstversorgung musste der Mann aufgrund der baulichen Gegebenheiten zunächst durch die Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem Obergeschoss des Hauses gerettet und im Anschluss daran vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Langenargen

Verkehrsunfall unter Einwirkung berauschender Mittel

Unter Alkohol- und möglicherweise auch unter Drogeneinfluss stand ein 27-jähriger Pkw-Lenker, welcher am frühen Mittwochmorgen gegen 03 Uhr in Langenargen einen Verkehrsunfall versursacht hat. Der Mann habe eigenen Angaben zufolge einem die Fahrbahn kreuzenden Tier ausweichen wollen und prallte daraufhin mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden Anzeichen von Alkoholeinwirkung und auch von Drogenbeeinflussung festgestellt, welche durch jeweilige Vortests bestätigt wurden. Dem 27-Jährigen wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Er gelangt entsprechend zur Anzeige.

Überlingen

Wohnungseinbruch und Kfz-Diebstahl

Am frühen Mittwochmorgen gegen 04 Uhr wurden zwei unbekannte Täter von Zeugen dabei beobachtet, wie sie in ein Wohnhaus im Litscherweg einbrachen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Eingangstüre und gelangten im Hausinneren unter anderem in den Besitz eines Fahrzeugschlüssels. Mit dem vor dem Haus abgestellten Pkw fuhren sie zunächst vom Tatort weg, stellten den Wagen dann aber aus bislang nicht geklärten Gründen in unmittelbarer Nähe wieder ab. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte in der Umgebung ein 34-jähriger Mann beobachtet werden, der sich in verdächtiger Weise an mehreren geparkten Pkw zu schaffen machte. Er wurde vorläufig festgenommen, dürfte aber als Täter für den Einbruch nach bisherigen Ermittlungen eher ausscheiden. Er befindet sich zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß.

Überlingen

Betäubungsmittel aufgefunden

Ein Griptütchen mit Betäubungsmitteln fanden Beamte des Polizeireviers Überlingen im Rahmen einer Personenkontrolle am Dienstagnachmittag beim ZOB bei einem 40-jährigen Mann auf. Der 40-Jährige versuchte zwar noch, das Tütchen in den Mund zu stecken und zu verschlucken, dies konnte von den Beamten jedoch verhindert und die Drogen sichergestellt werden. Der Mann gelangt entsprechend zur Anzeige.

Owingen

Nach Einbruch entwendeter Pkw aufgefunden

Zwischenzeitlich aufgefunden werden konnte der gestern Morgen bei einem Einbruch in einen Owinger Gewerbebetrieb entwendete VW Sharan. Das Fahrzeug wurde bereits gestern im Ortsgebiet von Billafingen parkend festgestellt. Bei der Inaugenscheinnahme stellte sich heraus, dass die unbekannten Täter mit diesem zuvor eine größere Fahrtstrecke zurückgelegt und im Anschluss daran den gesamten Innenraum mit einem Feuerlöscher besprüht haben, möglicherweise um Spuren zu verwischen. Das Fahrzeug wurde einer kriminaltechnischen Untersuchung zugeführt.

Nesselwangen

Einbruchsversuch

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter, in ein Wohnhaus in der Hohenfelsstraße einzubrechen. Als die Unbekannten gerade dabei waren, sich mittels eines Werkzeugs an der Eingangstüre zu schaffen zu machen, wurde eine Bewohnerin durch die Geräusche wach und begab sich zur Türe. Nachdem sie die beiden durch den Briefkastenschlitz angesprochen hatte, flüchteten diese. Beide Tatverdächtigen sollen etwa 180 cm groß und stämmig gewesen sein. Das Polizeirevier Überlingen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0.

Uhldingen-Mühlhofen

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 09 Uhr in der Aachstraße. Der 25-jährige Lenker eines Klein-Lkw wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken und übersah hierbei den hinter ihm in Richtung Rathaus vorbeifahrenden Pkw eines 48-jährigen Mannes. Er streifte das Fahrzeug mit seiner Anhängerkupplung. Während am Klein-Lkw augenscheinlich kein Schaden entstand, wurde die rechte Seite am Wagen des 48-Jährigen nicht unerheblich beschädigt.

