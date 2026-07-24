Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 23.07.2026 "Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der L 622" - 74-Jähriger verstorben

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagnachmittag erlag ein 74-jähriger Mann seinen schweren Verletzungen, die er sich im Rahmen eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 622 zuzog.

Wie berichtet, ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Karlsbad-Langensteinbach und dem Industriegebiet Ittersbach.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 74-jähriger Opel-Fahrer gegen 15:10 Uhr von Langensteinbach in Richtung Ittersbach. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai.

Der 74-Jährige erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 29-jährige Fahrer des Hyundais zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen musste der betroffene Streckenabschnitt bis etwa 18:10 Uhr voll gesperrt werden.

Florentin Ochner, Pressestelle

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