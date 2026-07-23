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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der L622 - derzeit Sperrung zwischen Abzweig K 3585 und Industriegebiet "Im Stockmädle" in Ittersbach

Karlsruhe (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 622 zwischen Karlsbad-Langensteinbach und Industriegebiet Ittersbach wurde nach aktuellen Erkenntnissen eine Person schwer verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge kollidierten zwei Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache im Gegenverkehr miteinander. Hierbei wurde mindestens ein Fahrer schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber befindet sich im Einsatz.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen ist die L 622 derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Florentin Ochner, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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