Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 21-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der BAB 5 schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Auffahrunfall am späten Mittwochabend auf der Bundeautobahn 5 erlitt der Fahrer eines Kleintransporters schwere Verletzungen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war der 21-Jährige gegen 22:30 Uhr mit seinem Mercedes-Sprinter in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Offenbar wollte er die Autobahn Höhe der Ausfahrt Karlsruhe-Süd verlassen. Im Bereich des Ausfädelungsstreifen fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf eine vorausfahrende Sattelzugmaschine.

Infolge der Wucht des Aufpralls zog sich der Fahrer des Transporters schwere Verletzungen zu.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme musste die Ausfahrt bis etwa 02:00 Uhr gesperrt bleiben.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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