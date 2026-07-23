Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Autofahrer gefährdet mutmaßlich mehrere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht mögliche Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer gefährdete am Samstagabend mit seiner Fahrweise offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer und wurde kurze Zeit später von einer Polizeistreife kontrolliert.

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der Beschuldigte gegen 22:00 Uhr zunächst auf der Landesstraße 554 zwischen Unteröwisheim und Münzesheim und weiter auf der Kreisstraße 3503 von Münzesheim über Oberacker bis zur Bundesstraße 293 kurz vor Bretten mit einer unsicheren und gefährlichen Fahrweise aufgefallen sein. Laut einem Zeugen fuhr der 25-Jährige mit seinem 2er-BMW Schlangenlinien und geriet hierbei offenbar mehrfach in den Gegenverkehr. Vereinzelte entgegenkommende Fahrzeuge mussten wohl ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Auch soll der BMW-Fahrer den Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen teilweise deutlich unterschritten haben.

Der Grund für die gefährliche Fahrweise ist aktuell nicht bekannt. Hinweise auf eine Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben sich bislang nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Zeugen oder Geschädigte, die möglicherweise aufgrund der Fahrweise des Mannes gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07252 50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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