Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Ergänzungsmeldung zur Pressemitteilung "Kind von Auto erfasst" vom 21.07.2026

Karlsruhe (ots)

Wir berichteten über den Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten 9-jährigen Kind in Stutensee-Spöck. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6318446

Ergänzend zu der Erstmeldung, ereignete sich der Zusammenstoß auf der Fahrbahn im Kreuzungsbereich der Goethestraße und Spechaastraße und nicht auf dem Gehweg. Das Kind war wohl zuvor mit dem Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren und dort von dem offenbar langsam fahrenden Pkw erfasst worden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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