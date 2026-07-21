Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Kind von Auto erfasst

Karlsruhe (ots)

Ein 9-jähriges Kind wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Stutensee-Spöck schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 73-jähriger Autofahrer auf der Goethestraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Spechaa Straße übersah er offenbar einen mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Spechaa Straße fahrenden Jungen und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug. Das Kind stürzte daraufhin zu Boden und zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen in eine Klinik.

Während der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten wurde der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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