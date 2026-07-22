Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, in der Zeit zwischen 06:20 Uhr und 14:00 Uhr, offenbar durch eine kleine Öffnung in der Kellerwand Zutritt in ein Wohnhaus in der Leopoldstraße in Leopoldshafen.

In der Folge entdeckten die Einbrecher einen im Keller eingebauten Wandtresor, welchen sie samt Inhalt an sich nahmen.

Auf der Suche nach weiterer Beute durchwühlten die Diebe mehrere Kommoden im Erdgeschoss und flüchteten danach vermutlich über die Terrassentür in Richtung eines Innenhofes, der auf die Leopoldstraße führt.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und kann daher noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe bitte Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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