Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Quadfahrer verletzt sich lebensgefährlich bei alleinbeteiligtem Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend stürzte ein 58-jähriger Mann mit einem Quad und wurde hierbei lebensgefährlich verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 18:30 Uhr mit seinem Quad auf einer Nebenstraße der Zeppelinstraße im Industriegebiet Ettlingen-West. Aufgrund eines mutmaßlichen Fahrfehlers stürzte der 58-Jährige über sein Fahrzeug nach vorne. Unbeteiligte Passanten wurden aufgrund der Unfallgeräusche auf den Sachverhalt aufmerksam und befreiten ihn unter dem Quad, welches ihn nach dem Sturz wohl noch überrollt hatte. Der Geschädigte trug offensichtlich keinen Helm und erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. An dem Quad entstand nur geringer Sachschaden.

Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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