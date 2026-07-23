PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Quadfahrer verletzt sich lebensgefährlich bei alleinbeteiligtem Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend stürzte ein 58-jähriger Mann mit einem Quad und wurde hierbei lebensgefährlich verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 18:30 Uhr mit seinem Quad auf einer Nebenstraße der Zeppelinstraße im Industriegebiet Ettlingen-West. Aufgrund eines mutmaßlichen Fahrfehlers stürzte der 58-Jährige über sein Fahrzeug nach vorne. Unbeteiligte Passanten wurden aufgrund der Unfallgeräusche auf den Sachverhalt aufmerksam und befreiten ihn unter dem Quad, welches ihn nach dem Sturz wohl noch überrollt hatte. Der Geschädigte trug offensichtlich keinen Helm und erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. An dem Quad entstand nur geringer Sachschaden.

Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 11:27

    POL-KA: (KA) Kraichtal - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L 554

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer von Gochsheim kommend in Richtung Münzesheim. Im Bereich einer S-Kurve soll er zunächst ein Fahrzeug überholt haben. Beim Beenden des Überholvorgangs geriet er wohl wegen des ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 11:13

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raub

    Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Mittwoch raubten bislang Unbekannte einen 23-Jährigen aus und entwendeten offenbar Technik in vierstelliger Höhe. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich der spätere Geschädigte mit seinem Pkw gegen 01:30 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich des Alten Schlachthofes. Er beabsichtigte offenbar eine LAN-Party zu besuchen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren