Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mutmaßliche Brandstiftung in Untergrombach - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach dem Brand an einem Gebäudekomplex am späten Dienstagabend in Untergrombach ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge brach das Feuer gegen 23:20 Uhr vor dem Anwesen im Bereich von unter einem Carport stehenden Müllcontainern aus. Die Flammen griffen zunächst auf den Carport und von dort auf die Gebäudefassade über. Hierbei wurden unter anderem mehrere Fenster beschädigt, weshalb Rauch in das Innere des Gebäudes drang.

Eine im zweiten Obergeschoss wohnende Familie konnte das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen. In den Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss sind ein Kindergarten sowie eine Kinderkrippe untergebracht. Hier waren zum Brandzeitpunkt keine Personen anwesend.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im hohen fünfstelligen Bereich. Aufgrund der Rauchgaskontamination können die Räumlichkeiten der Kinderkrippe bis auf weiteres nicht genutzt werden. Die Familie aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss konnte nach Beendigung der Löscharbeiten wieder zurückkehren. Auch der Kindergarten hatte am Mittwoch bereits wieder geöffnet.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Julian Scharer, Pressestelle

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