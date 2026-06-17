Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tatverdächtige nach versuchtem Automatenaufbruch von Polizei gefasst

Karlsruhe (ots)

Zwei 17-jährige und 18-jährige Tatverdächtige sind bei einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten am frühen Mittwochmorgen von Polizeibeamten festgenommen worden.

Derzeitigen Erkenntnissen zu Folge verständigte ein aufmerksamer Zeuge gegen 01:25 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Verdächtige in der Straße Am Alten Bahnhof im Stadtteil Neureut dabei beobachtete, wie diese sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Hierbei sollen die Täter einen mutmaßlichen Winkelschleifer verwendet haben.

Als die Täter die anfahrenden Polizeistreifen erkannten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten zu zweit mit einem E-Scooter in Richtung Welschneureuter Straße. An einem Bahnübergang stürzten die Verdächtigen wohl aufgrund eines Fahrfehlers und setzten ihre Flucht zunächst zu Fuß fort.

Der 18-jährige Heranwachsende wurde kurz darauf von den eingesetzten Beamten gestellt und vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führten noch in der Nacht zur Identifizierung des 17-jährigen Tatverdächtigen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Automaten kann derzeit nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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