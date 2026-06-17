Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigem Kenntnisstand nutzten vier unbekannte Täter am Dienstagabend die Abwesenheit der Bewohner, um in eine Doppelhaushälfte in Daxlanden einzubrechen.

Die Täter verschafften sich vermutlich gegen 23:30 Uhr gewaltsam Zutritt in das im Hammäcker gelegene Wohnhaus.

Im ersten Obergeschoss hebelten die Einbrecher einen Tresor mit brachialer Gewalt aus der Wandverankerung und nahmen diesen samt Inhalt an sich. Beim Abtransport wurde ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam und sprach die Männer an. Diese ließen daraufhin abrupt von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne den Tresor in Richtung einer Fußgängerbrücke.

Die bislang Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

Männlich, Alter unbekannt, schlank, ca. 175-178 cm groß, vermummt, dunkel gekleidet

Tatverdächtiger 2:

Männlich, ca. 50-65 Jahre alt, hager, dünnes Haar zum Seitenscheitel getragen, helle Übergangsjacke, helle Hose, dunkle Schuhe, trug Handschuhe, weiße FFP2-Maske

Zu den zwei weiteren Tatverdächtigen liegt derzeit keine Beschreibung vor.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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