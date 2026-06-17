Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 34-Jähriger "parkt" Pkw auf Rheinbrücke - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer gefährdete am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 10 im Bereich der Rheinbrücke durch seine rücksichtslose Fahrweise offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer. Sein Fahrzeug stellte der sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche Mann schließlich mitten auf der Rheinbrücke ab und entfernte sich zu Fuß.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 34-Jährige gegen 09:30 Uhr auf der B10 aus Richtung Rheinland-Pfalz kommend und überholte hierbei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge verbotswidrig rechts bzw. fuhr zwischen parallel fahrenden Fahrzeugen hindurch, um schneller voranzukommen. Aufgrund stockenden Verkehrs auf der Rheinbrücke musste der Pkw-Fahrer seinen schwarzen Opel Astra mit Ludwigshafener Kennzeichen (LU-) letztlich abbremsen. Im weiteren Verlauf stellte er das Fahrzeug quer auf den mittleren und linken Fahrstreifen, stieg aus und flüchtete zu Fuß über die stark befahrene Bundesstraße.

Sowohl aufgrund der riskanten und rücksichtslosen Fahrweise, als auch bei der fußläufigen Querung der Fahrbahnen mussten offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer teilweise stark abbremsen oder ausweichen. Zu einem Unfall kam es dabei nach aktuellen Erkenntnissen glücklicherweise nicht.

Polizeibeamten gelang es schließlich den 34-Jährigen auf einem nahegelegenen Fabrikgelände einzuholen und in Gewahrsam zu nehmen. Dabei leistete er starken körperlichen Widerstand, wobei drei Einsatzkräfte leicht verletzt wurden. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der Beschuldigte in einer akuten psychischen Ausnahmesituation befand, weshalb er schließlich in eine entsprechende Fachklinik überstellt wurde.

Zeugen oder mögliche Geschädigte, die durch die gefährliche Fahrweise des Mannes gefährdet worden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell