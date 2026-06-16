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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe
Rheinstetten - Polizeimusikkorps Karlsruhe gibt am 21. Juni am Zollhaus bei der Rheinfähre Neuburgweier über die Mittagszeit ein Sonntagskonzert

Karlsruhe (ots)

Das Polizeimusikkorps Karlsruhe spielt am Sonntag, dem 21.Juni, ab 11 Uhr am Zollhaus bei der Fähre Neuburgweier zugunsten krebskranker Kinder.

Die Besucher können sich auf ein Erlebnis der ganz besonderen Art freuen: Unter der Leitung von Dirigent Mario Ströhm wird Deutschlands größtes Polizeiorchester über gut zwei Stunden ein vielfältiges musikalisches Programm präsentieren, wobei neben anderen Solisten insbesondere die aus Rheinstetten stammende Sängerin Nina Hirschler in den Blickpunkt treten wird. Die besondere Lage direkt am Rhein nahe der Fähre wird im Sommergarten der Lokalität dazu ein besonders stimmungsvolles Ambiente bieten. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für krebskranke Kinder wird gebeten.

Mit seinem Konzert unterstützt das Karlsruher Polizeiorchester die Initiative "Merkels Grenzerfahrungen" des Ehepaars Richard und Irene Merkel(ehemalige SWR-Hörfunkreporterin und -moderatorin). Beide haben bei einer 10-wöchigen Deutschlandumrundung entlang der Außengrenzen für den guten Zweck charismatische Menschen aufgesucht und ihre Erlebnisse in der eigens dafür angelegten Homepage veröffentlicht: www.merkels-grenzerfahrungen.de Im Gegenzug wurden die Protagonisten gebeten, eine Spende direkt auf das Spendenkonto beim Stuttgarter Klinikum/Olgahospital zu überweisen. Jede Spende geht ohne Abzug an die dort angesiedelte Studienzentrale zur Erforschung seltener Weichteilsarkome bei Kindern und Jugendlichen. Weltweit gibt es nur drei solcher Studienzentralen.

Aktuell ist das Ehepaar Merkel dabei, Deutschland zum zweiten Mal zu umrunden, diesmal in Etappen. Auch nach dieser Reise für den guten Zweck wird die Spendenaktion nicht enden. Mit Benefizkonzerten und weiteren Aktionen hoffen Irene und Richard Merkel auf weitere Spenden, die ohne Abzug dem Forschungsprojekt der Kinderkrebsstation des Stuttgarter Olga-Hospitals zugutekommen.

Bei Regenwetter wird das Konzert um eine Woche verschoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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