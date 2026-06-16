POL-KA: (KA) Bruchsal - Korrekturmeldung zur Pressemitteilung "Unbekannte entwenden Goldkette - Polizei sucht Zeugen" vom 16.06.2026
Karlsruhe (ots)
Wir berichteten über den Diebstahl einer Goldkette in Bruchsal.(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6295343)
Die geschädigte Frau ist nicht wie ursprünglich angegeben 26 sondern 77 Jahre alt.
Larissa Bollinger, Pressestelle
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