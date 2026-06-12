Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zeugen nach mutmaßlichen Schussabgaben gesucht

Karlsruhe (ots)

Im Bereich des Bahnhofplatzes sollen am Donnerstagabend mehrere Schüsse mit einer Softair-Waffe aus einem weißen Fahrzeug heraus abgegeben worden sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine weiße Schräghecklimousine gegen 22:10 Uhr offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Bruchsaler Innenstadt. In der Bahnhofsstraße, Höhe der Stadtgrabenstraße soll einer der Insassen mit einer Softair-Waffe aus dem Auto heraus Schüsse abgegeben haben.

Hierbei wurden offenbar ein 70-Jähriger am Rücken sowie ein 13-Jähriger am Oberarm getroffen, der wohl leichte Verletzungen davontrug. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Siemens-Kreisverkehr.

Das Kennzeichen soll eine Karlsruher Zulassung haben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zum Fahrzeug oder den Insassen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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