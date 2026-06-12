PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Jugendlicher nach Brandstiftung vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Nachdem am Donnerstagabend mehrere Brandherde in Bretten gemeldet wurden, nahmen Polizeibeamte kurz darauf einen 16-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 19:45 Uhr meldeten Zeugen insgesamt sieben Brandstellen im Promenadenweg in Bretten. Insgesamt brannten drei Mülleimer, eine Grünfläche, ein Gartenzaun, ein Schild und ein kleiner Busch. Die Flammen griffen im Laufe des Brandes zudem auf eine Gartenhütte über, welche ebenfalls stark beschädigt wurde.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die Brände, bevor weiterer Sach- und Personenschaden entstand.

Im Zuge der Maßnahmen vor Ort nahmen Polizisten einen 16-Jährigen noch an der Örtlichkeit vorläufig fest, nachdem sich die Hinweise auf eine Tatbeteiligung verdichteten.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 7.000 Euro.

Der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige aufgrund Brandstiftung rechnen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 09:46

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in Tankstelle

    Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Mann raubte am Donnerstagabend offenbar unter Vorhalt einer Waffe Bargeld aus einer Tankstelle und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Räuber gegen 22:00 Uhr eine Tankstelle in der Killisfeldstraße in Karlsruhe-Durlach. Dort begab er sich zügig zum Kassenbereich, zog ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 16:39

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Untersuchungshaft nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Zwei Tatverdächtige im Alter von 31 und 24 Jahren sollen am Mittwochmittag mehrere hochwertige Kleidungsstücke in zwei Kaufhäusern in Karlsruhe gemeinschaftlich entwendet haben. Die beiden Männer befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 15:47

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - 75-Jährige bei Trickdiebstahl bestohlen - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Eine bislang unbekannte, weibliche Person entwendete am Mittwochmorgen die Goldkette einer 75-jährigen Frau. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schob die Seniorin gegen 09:45 Uhr ihr Fahrrad auf dem Gehweg der Gustav-Schulenberg-Straße in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße, als neben ihr ein silberner Pkw anhielt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren