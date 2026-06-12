Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Jugendlicher nach Brandstiftung vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Nachdem am Donnerstagabend mehrere Brandherde in Bretten gemeldet wurden, nahmen Polizeibeamte kurz darauf einen 16-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 19:45 Uhr meldeten Zeugen insgesamt sieben Brandstellen im Promenadenweg in Bretten. Insgesamt brannten drei Mülleimer, eine Grünfläche, ein Gartenzaun, ein Schild und ein kleiner Busch. Die Flammen griffen im Laufe des Brandes zudem auf eine Gartenhütte über, welche ebenfalls stark beschädigt wurde.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die Brände, bevor weiterer Sach- und Personenschaden entstand.

Im Zuge der Maßnahmen vor Ort nahmen Polizisten einen 16-Jährigen noch an der Örtlichkeit vorläufig fest, nachdem sich die Hinweise auf eine Tatbeteiligung verdichteten.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 7.000 Euro.

Der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige aufgrund Brandstiftung rechnen.

Franz Henke, Pressestelle

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