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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Untersuchungshaft nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei Tatverdächtige im Alter von 31 und 24 Jahren sollen am Mittwochmittag mehrere hochwertige Kleidungsstücke in zwei Kaufhäusern in Karlsruhe gemeinschaftlich entwendet haben. Die beiden Männer befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Beschuldigten gegen 14:00 Uhr zunächst ein Kaufhaus in der Kaiserstraße betreten und dort mehrere T-Shirts in einem mitgeführten Rucksack verstaut haben. Anschließend verließen sie offenbar das Modegeschäft, ohne die Ware im Wert von rund 300,00 Euro zu bezahlen. Kurz danach sollen sich die Männer in ein weiteres Kaufhaus begeben und dort ebenfalls Waren im Gesamtwert von etwa 430,00 Euro entwendet haben, bevor sie sich anschließend in Richtung U-Bahn-Haltestelle Marktplatz entfernten. Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz die beiden Männer kurze Zeit später vorläufig fest.

Die Beschuldigten wurden am Donnerstag einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe jeweils Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen die Männer anordnete.

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Erster Staatsanwalt Graulich pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Anna Breite-Diehl pressestelle.ka@polizei.bwl.de Telefon: 0721 666-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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