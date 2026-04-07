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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Trunkenheitsfahrt endet in Dammgraben

Karlsruhe (ots)

Die Autofahrt eines alkoholisierten Mannes endete in der Nacht auf Sonntag in einem Dammgraben.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 34-jähriger Opelfahrer gegen 02:40 Uhr auf der ehemaligen Landesstraße 602 von Huttenheim kommend in Richtung Rußheim.

Wohl aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit übersah er offenbar, dass der weitere Streckenverlauf über eine leicht nach rechts versetzte Brücke führte. In der Folge fuhr er geradeaus weiter und schanzte über den dortigen Pfinzkanal. Auf der gegenüberliegenden Seite prallte er schließlich gegen einen Erdwall und blieb stehen.

Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen an der Hand zu. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des 34-Jährigen. Ein Atemalkoholtest zeigte schließlich einen Wert von 1,3 Promille.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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