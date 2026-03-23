Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamter bei tätlichem Angriff dienstunfähig verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 39-Jähriger griff am Samstagabend zwei Polizeibeamte tätlich an. Einer von ihnen war danach nicht mehr dienstfähig.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich der spätere Beschuldigte gegen 20:30 Uhr in einem Supermarkt in der Theodor-Rehbock-Straße und wollte diesen offenbar trotz Aufforderung des Personals nicht verlassen. Beim Eintreffen der daraufhin alarmierten Streifenwagenbesatzung zeigte sich der Mann sofort unkooperativ und schlug und trat unvermittelt in Richtung der Polizisten, ohne sie zu treffen.

Im weiteren Verlauf konnte die eingesetzte Streife den offenbar stark alkoholisierten 39-Jährigen dazu bewegen, den Supermarkt zu verlassen und liefen mit ihm zum Ausgang. Im Kassenbereich drehte sich der Beschuldigte erneut um und schlug abermals in deren Richtung. Daraufhin brachten ihn die Polizisten zu Boden und legten ihm die Handschließen an.

Hierbei verletzte sich einer der Beamten an der Schulter und konnte seinen Dienst nicht mehr weiter fortsetzen.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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