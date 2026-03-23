PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamter bei tätlichem Angriff dienstunfähig verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 39-Jähriger griff am Samstagabend zwei Polizeibeamte tätlich an. Einer von ihnen war danach nicht mehr dienstfähig.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich der spätere Beschuldigte gegen 20:30 Uhr in einem Supermarkt in der Theodor-Rehbock-Straße und wollte diesen offenbar trotz Aufforderung des Personals nicht verlassen. Beim Eintreffen der daraufhin alarmierten Streifenwagenbesatzung zeigte sich der Mann sofort unkooperativ und schlug und trat unvermittelt in Richtung der Polizisten, ohne sie zu treffen.

Im weiteren Verlauf konnte die eingesetzte Streife den offenbar stark alkoholisierten 39-Jährigen dazu bewegen, den Supermarkt zu verlassen und liefen mit ihm zum Ausgang. Im Kassenbereich drehte sich der Beschuldigte erneut um und schlug abermals in deren Richtung. Daraufhin brachten ihn die Polizisten zu Boden und legten ihm die Handschließen an.

Hierbei verletzte sich einer der Beamten an der Schulter und konnte seinen Dienst nicht mehr weiter fortsetzen.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 09:53

    POL-KA: (KA) Philippsburg - Pkw kollidiert mit Linienbus

    Karlsruhe (ots) - Eine 73-jährige Autofahrerin missachtete am Freitagabend offenbar die Vorfahrt eines Linienbusses und wurde in der Folge von diesem erfasst. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 73-Jährige gegen 18:45 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Landstraße 555 in südliche Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Kreisstraße 3535 missachtete die Polo-Fahrerin offenbar das für sie geltende Stoppschild und fuhr ohne ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 09:35

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

    Karlsruhe (ots) - Eine Autofahrerin missachtete am Donnerstagabend in der Karlsruher Innenstadt ein für sie geltendes Rotlicht und stieß in der Folge mit einer Straßenbahn zusammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 49-Jährige gegen 21:00 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Kaiserallee in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Kaiserallee/Händelstraße missachtete sie offenbar das Rotlicht der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren