Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vorfahrt missachtet - Frau bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Montagnachmittag kam es in Karlsruhe-Daxlanden zu einem Verkehrsunfall in der Lindenallee, bei dem eine Frau leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Kurz nach 15:00 Uhr übersah eine 84-jährige Mercedes-Fahrerin an der Einmündung zur Kastanienallee einen von rechts kommenden Seat. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die 32-jährige Fahrzeugführerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen und musste mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Stephan Arheidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell