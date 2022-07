POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Zusammenstoß mit Straßenbahn - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Betrüger gaben sich am Donnerstag als Handwerker aus und suchten Senioren in Karlsruhe und Ettlingen auf. Zwei noch unbekannte Männer klingelten gegen 10.30 Uhr an der Wohnung eines Ehepaares in der Volzstraße in Karlsruhe und gaben sich wohl als Installateure aus. Angeblich sei es zuvor zu Wasserleitungsproblemen in einem Wohnblock gekommen. Ein ...

