POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

(KA) Karlsruhe - 36-Jähriger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntag ein 36-jähriger syrischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Mann erließ.

Dem Beschuldigten wird Brandstiftung vorgeworfen. Er soll sich am Sonntagmorgen in einer Kleingartenanlage im Fliederweg zunächst durch Einschlagen eines Fensters unbefugt Zutritt zu einer Gartenhütte verschafft und diese im weiteren Verlauf mit einem nicht näher bekannten Brandmittel in Brand gesetzt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 50.000 Euro.

