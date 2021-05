Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten-Forchheim - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Rheinstetten-Forchheim (ots)

Zwei nichtmehr fahrbereite Fahrzeuge und zwei leicht verletzte Fahrzeugführer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend bei Rheinstetten-Forchheim. Der 64-jährige Fahrer eines Citroen war um circa 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 36 in Höhe der Neuen Messe nach Karlsruhe unterwegs, als er an der dortigen Ampelanlage auf den wegen Rotlicht abbremsenden Skoda eines 31-Jährigen auffuhr. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus, während die beiden Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 18.000 Euro.

Marvin Haselbach, Pressestelle

