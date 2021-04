Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Brand einer Gartenlaube

Karlsruhe (ots)

Aus noch bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwochabend in der Obere Klosterstraße in Östringen zu einem Brand einer Gartenlaube.

Gegen 20:40 Uhr wurde das Feuer auf einem Gartengrundstück entlang der Kreisstraße 3517 zwischen Odenheim und dem Eichelberg entdeckt. Durch die Feuerwehr Odenheim/Eichelberg und Östringen die mit 40 Einsatzkräften vor Ort waren, wurden die Flammen unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich bisher nicht. Wie hoch der durch das Feuer entstandene Sachschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Marion Kaiser, Pressestelle

