Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auseinandersetzung in Aufenthaltsraum

Karlsruhe (ots)

Mit einer Metallstange soll am Freitag gegen 21.45 Uhr in einem Aufenthaltsraum eines Wohnhauses in der Gablonzer Straße ein 57-Jähriger von Mehreren geschlagen worden sein. Der Mann verständigte selbst die Polizei, nachdem er insbesondere mit einem 31-jährigen Bekannten in Streit geraten war. Beide Beteiligte waren allerdings alkoholisiert und gaben unterschiedliche Versionen zum Hergang an. Die anderen mutmaßlich beteiligten Personen hatten sich offenbar bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt.

Während den Abklärungen beleidigte der aggressiv gestimmte 57-Jährige die Beamten und musste unter Fesselung in Gewahrsam genommen werden, nachdem er im Beisein der Polizisten seinem Kontrahenten noch gegen den Kopf geschlagen hatte. Insgesamt kam es bei den Ereignissen allerdings zu keinen schweren Verletzungen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ermittelt nun, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell