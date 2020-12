POL-KA: (KA) A5 bei Malsch - Unbekannte zünden Baum an

Polizeipräsidium Karlsruhe

Unbekannte haben am späten Mittwochabend in der Straße "Am Hänfig" in Malsch bei der Einmündung der Albert-Schweitzer-Straße einen morschen Baum in Brand gesetzt.

Die gegen 23.00 Uhr von Zeugen alarmierte Freiwillige Feuerwehr Malsch eilte mit 14 Kräften vor Ort und führte die Löscharbeiten durch. Das Polizeirevier Ettlingen fahndete mit mehreren Streifen ohne Ergebnis. Der Polizeiposten Malsch führt nun hierzu die weiteren Ermittlungen.

