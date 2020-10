Polizei Münster

POL-MS: Zu viel Alkohol vor Fahrtantritt getrunken - Polizei stoppt 31-jährigen Autofahrer

Münster (ots)

Augenscheinlich zu viel Alkohol hatte ein 31-jähriger Mann getrunken, bevor er am frühen Freitagmorgen (9.10., 00:45 Uhr) in sein Auto stieg und über die Weseler Straße fuhr. Polizisten beobachteten zunächst, wie das Fahrzeug deutlich zu schnell und im weiteren Verlauf sehr langsam stadteinwärts unterwegs war. Bei der Kontrolle des VW T-Cross rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft des 31-Jährigen. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,76 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

