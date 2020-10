Polizei Münster

POL-MS: Richter ordnet Untersuchungshaft gegen Parfum-Dieb an

Münster (ots)

(Nachtrag zur Pressemitteilung: "42 Parfumflaschen mitgenommen - 37-Jähriger wird nach Ladendiebstahl einem Richter vorgeführt" ots vom 08.10, 15:10 Uhr)

Nach dem Diebstahl von 42 Parfumflaschen im Wert von über 4.200 Euro erließ ein Richter am Donnerstagnachmittag (08.10.) Haftbefehl gegen einen 37-jährigen Mann aus Neuenkirchen. Der 37-Jährige hatte die Flacons aus einem Warenhaus an der Salzstraße gestohlen und war nach der zweiten Tat am Mittwoch (7.10.) von Ladendetektiven festgehalten worden. Der bereits bei der Polizei bekannte Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

