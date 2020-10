Polizei Münster

POL-MS: Schnell wie ein "Pfeil" - Polizisten stoppen Speed-Fahrrad am Lublinring

Münster (ots)

Ein selbst kreiertes Speed-Fahrrad stoppten Polizisten am Mittwoch (07.10.) gegen Mittag auf dem Lublinring. Die Beamten waren zuvor von einem Zeugen angesprochen worden. Dieser gab an, dass ein Fahrradfahrer "wie ein Pfeil" an ihm "vorbeigeschossen" sei - und das ganz ohne zu treten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, konnten den 23-jährigen Fahrer schnell ausfindig machen und anhalten. Bei der Inaugenscheinnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer sich das Gefährt selbst zusammengebastelt hatte. Auf Nachfrage konnte er nicht einschätzen, wie schnell er mit seiner Eigenkreation tatsächlich unterwegs war. Die Polizisten stellten das Speed-Rad sicher. Da der 23-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und das Fahrrad nicht versichert war, erwartet den jungen Mann nun ein Strafverfahren.

