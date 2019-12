Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach und Meckenheim: Wohnungseinbrecher an den Weihnachtstagen unterwegs

Bonn (ots)

Bislang Unbekannte brachen am Dienstag, 24.12.2019, in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 21:00 Uhr ,die Terrassentüre einer Wohnung an der Keramikerstraße in Rheinbach auf. Sie durchsuchten die Zimmer nach Bargeld und Wertgegenständen. Unbemerkt verließen sie den Tatort. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie unter anderem Silberbesteck.

Einen Tag zuvor, am 23.12.2019, hatten Unbekannte vergeblich versucht, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21:30 Uhr, eine Tür eines Einfamilienhauses an der Heerstraße in Rheinbach-Ramershoven einzubrechen. Hier waren sie allerdings an den Sicherungseinrichtungen gescheitert.

Auch in Meckenheim gelang es Unbekannten nicht, die Tür eines Einfamilienhauses in Meckenheim aufzubrechen. Die Bewohner hatten am 25.12.2019, gegen 21:10 Uhr, ihr Haus am Görlitzer Weg verlassen. Als sie um 23:30 Uhr zurückkehrten, stellten sie Aufbruchsspuren an ihrer Haustüre fest.

In den drei Fällen fehlt von den Tätern bislang jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Anrufen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 oder der Kriminalwache unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

