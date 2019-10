Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Wohnhaus

Bad Bentheim (ots)

Am gestrigen Dienstag in der Zeit von 16:45 Uhr bis 19:30 Uhr sind im Ohner Diek bislang unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das dortige Einfamilienhaus eingedrungen und entwendeten daraus Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim (Tel.05922/9800) entgegen./oal

