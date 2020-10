POL-KA: (KA) Karlsruhe - 92-Jährige wird mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Klinik eingeliefert

Polizeipräsidium Karlsruhe

Aufgrund eines abgelegten Spüllappens auf einer noch heißen Herdplatte kam es zu einer starken Rauchentwicklung am Mittwochabend in der Straße "Am Berg" in Grünwettersbach.

Gegen 22:00 Uhr meldete die 92-jährige Wohnungsinhaber über ihren Hausnotruf den brennenden Spüllappen und die dadurch entstandene starke Rauchentwicklung. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde die Rentnerin vor Ort versorgt und im Anschluss mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr durchlüftete die Wohnung, ein Sachschaden entstand nicht.

