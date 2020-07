Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - bei Festnahme Widerstand geleistet

Karlsruhe (ots)

Ein 31-Jähriger sollte am Dienstagabend in der Moltkestraße in Bruchsal einer Personenkontrolle unterzogen werden, da er im Verdacht stand einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen zu haben. Gegen seine anschließende Festnahme leistete er Widerstand. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollte der 31-Jährige gegen 21:15 Uhr auf der Moltkestraße durch Beamte des Einsatzzuges Karlsruhe einer Kontrolle unterzogen werden. Zu Beginn flüchtete der Mann zu Fuß und konnte kurze Zeit später durch die Polizisten eingeholt und zu Boden gebracht werden. Gegen seine Festnahme widersetzte er sich, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde.

In der Folge wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Hier öffnete der 26-jährige Bruder des Beschuldigten seine Zimmertür. Auch hier nahmen die Polizisten deutlichen Marihuana Geruch wahr. Beim Versuch die Zimmertür wieder zu verschließen wurden die Brüder arbeitsteilig tätig, beide versuchten die Tür mit aller Kraft geschlossen zu halten. Nachdem die Tür letztendlich gewaltsam geöffnet werden konnte versuchte der 26-jährige Bruder nach den Beamten zu schlagen, konnte jedoch zu Boden gebracht und geschlossen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Brüder das Polizeirevier wieder verlassen.

